Gasperini: “Speriamo di aver finito di complicarci la vita. Hojlund può diventare un top”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo il 2-1 in rimonta contro il Bologna, partendo dal ricordo di Gianluca Vialli: “Era un esempio incredibile in allenamento, nonostante fosse un numero uno. I giocatori così importanti sono molto spesso quelli che si allenano meno, hanno qualche favore in più, situazioni diverse. Quando ho modo di andare a vedere gli allenamenti delle prime squadre, lui era sempre davanti. Un esempio per tutti quanti. Però – e lo ricorda anche Ventrone – per me sono stati un esempio pazzesco, forse non era la migliore Juventus ma ha vinto la Champions, Scudetti, aveva un carattere e un punto di riferimento per l’idea di calcio”.

Poi ha proseguito: “Noi riusciamo a iniziare sistematicamente queste partite nonostante stiamo cercando di fare tutto per evitare. Andiamo subito sotto in dieci minuti e questo condiziona le gare. È stata una sfida sofferta, speriamo di avere finito di complicarci così la vita. Sicuramente a livello di attenzione e convinzione potevamo vincere le partite, casualmente anche in vantaggio con Inter e Napoli. Mi sembra che sotto quell’aspetto siamo migliorati, abbiamo un po’ di carogna dentro, incominciamo a guardare la classifica. Sembrava tutto dovuto, nonostante tutto siamo lì a giocarcela”.

Sulla prestazione di Hojlund, invece: “Ha margini straordinari, l’evoluzione che ha avuto in questi mesi… Lui si doveva calare subito nella partite, ha diciannove anni. Ha una generosità pazzesca, una voglia di raggiungere risultati, a La Spezia spronava i tifosi. Oggi ha fatto una gara clamorosa, tecnicamente ha margini, nel gioco aereo può fare bene anche lì vista la statura. Può essere un futuro attaccante top”. E su Boga: “Prestazione che lo toglie dal mercato? Io li impiego sempre tutti, se n’è andato Malinovskyi ma ne aveva giocate 13-14 su 16. Se dalla gara ci sono indicazioni che possa entrare, io lo inserisco. Oggi c’era bisogno di un giocatore che avesse più velocità e fantasia di Pasalic, ho usato Boga”.

