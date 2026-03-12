Gasperini: “Soulé torna dopo la sosta. Koné? Lo abbiamo preservato”

12/03/2026 | 22:22:21

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, in conferenza stampa ha parlato dopo la gara pareggiata contro il Bologna, soffermandosi sugli infortunati: “Soulé realisticamente penso che tornerà dopo la sosta, difficile fare una previsione. Konè è la prima volta che salta una partita in Europa, ha avuto problemi a recuperare dalla partita di Genova. Abbiamo preferito non rischiarlo dato che ora ci sarà il Como e poi il ritorno con il Bologna”.

Foto: sito Roma