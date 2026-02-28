Gasperini: “Soulé lo valutiamo un po’ alla volta. Koopmeiners ha faticato dopo Bergamo? E’ forte”

28/02/2026 | 14:45:11

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus: “Soulé lo valutiamo un po’ alla volta. Non per questa settimana, speriamo la prossima possa essere migliore, che possa aggregarsi con la squadra e ricominciare almeno ad allenarsi con continuità. I quattro punti sono significativi per il percorso che ha fatto la Roma, ma non sono determinanti rispetto a un risultato finale. Credo che questa sarà una competizione che si deciderà molto più avanti. Bisogna fare risultati per restare dentro, ma come ho già detto altre volte, speriamo di poter arrivare a giocarci tutto nelle ultime domeniche, perché vuol dire che sei lì. È impensabile che una squadra possa prendere il volo e decidere il campionato con così largo anticipo. Come mai i giocatori come Koopmeiners lontano da Bergamo fanno fatica? Non è sempre così o ritrovato giocatori che, secondo me, erano anche più forti rispetto a quando erano giovanissimi all’Atalanta. Non posso dire sempre il motivo per cui magari in altre situazioni non abbiano reso al massimo, anche se Koopmeiners di recente ha fatto due gol in Champions. Posso dire che Koopmeiners è un giocatore forte, questo sì. Poi perché non sia riuscito magari a mantenere le aspettative iniziali non lo so, ma con l’Atalanta era un giocatore molto forte”.

foto x roma