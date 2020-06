Gasperini: “Sono stati mesi complicati. Ilicic? Speriamo di riaverlo per la Lazio”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport al termine della gara vinta contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha così commentato la prestazione dei suoi: “C’erano diversi interrogativi su questa partita, riprendevamo dopo un lungo periodo di inattività. Però abbiamo fatto bene, non era per nulla facile anche perché il Sassuolo è una squadra molto pericolosa. Espulsione? Non ho detto nulla di grave all’arbitro, non c’erano gli estremi per l’espulsione. Però le decisioni al VAR sono state pesanti: ero prevenuto con Abisso, questo non va bene da parte mia, ma il secondo gol è pesante. Coronavirus? Eravamo tutti sconcertati, dopo Valencia pensavamo che la situazione potesse durare meno. Poi è esplosa, in particolare qui a Bergamo con tanti morti e contati. In quel periodo ci sentivamo con i ragazzi ma li ho lasciati liberi, loro cercavano di allenarsi autonomamente. Hanno avuto grande attaccamento alla città, nessuno ha lasciato Bergamo e c’è sempre stata la convinzione che prima o poi si sarebbe ripreso. Ma è una storia lunga, sotto l’aspetto psicologico ci sono state tante situazioni diverse. Ilicic? Domani sapremo di più, speriamo di recuperarlo per la Lazio di mercoledì.”

Foto: sito ufficiale Atalanta BC