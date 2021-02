Gasperini: “Sono come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così a Sky Sport la vittoria per 4-2 sul Napoli:

E’ il modo migliore per arrivare ad affrontare il Real Madrid?

“Direi di sì, vincere una partita così e in questo modo è una grande spinta per mercoledì. Fa bene alla classifica e ci fa arrivare al Real Madrid nelle condizioni migliori”.

Non sembri di ottimo umore nonostante la vittoria…

“Sono come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente”.

Foto: Twitter Atalanta