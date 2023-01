Gasperini: “Siamo più prolifici, ma concediamo gol facili. Abbiamo una buona condizione, nella pausa abbiamo lavorato bene”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Stiamo trovando una buona prolificità in attacco, giocando anche bene, ma il rovescio della medaglia è che in fase difensiva oggi sembrasse una partita amichevole a Zingonia, con poca attenzione. Non devi subire gol con questa facilità e disattenzione, è una cosa che non va bene”.

Momento positivo: “Abbiamo una buona condizione, abbiamo lavorato bene durante la pausa. Siamo ripartiti con buona gamba, ma la differenza la stiamo facendo giocando con migliore qualità tecnica. Abbiamo alzato la qualità del gioco a terra e questo ci porta ad essere più prolifici in attacco e questa è la strada. Poi ci sono altre possibilità, come nella gestione della partita in cui quasi ci fermiamo e diventa rischioso. Globalmente stiamo crescendo”.

Foto: twitter Atalanta