Gasperini: “Siamo partiti benissimo, conoscevo le difficoltà. Vogliamo rendere felice la gente di Roma”

10/09/2025 | 14:26:41

Intervistato da Repubblica, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dell’inizio di avventura sulla panchina della Roma: “Direi che siamo partiti benissimo, speriamo di continuare. Il campionato è appena iniziato, c’è ancora molto a lavorare però è una piazza straordinaria, con una passione per il calcio incredibile. Bisogna lavorare bene e conquistarsi anche il consenso. Sapevo benissimo i lati positivi e anche magari alcune difficoltà. Lì stiamo affrontando, siamo appena partiti, però ci sono tutte le condizioni, per fare un bel lavoro dove la gente a Roma sarà soddisfatta e felice della propria squadra”.

Foto: Instagram Roma