Gasperini: “Siamo convinti di poter tornare in Champions. Valencia? Sarà una corrida”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta contro la Roma: “Quello che stiamo vivendo è meraviglioso nel nostro stadio, sarà così anche mercoledì a San Siro. E’ una città che si sposta, nonostante fossimo in svantaggio il pubblico stasera ha dato una grande spinta. Champions blindata? E’ una vittoria importante ma ci sono ancora quattordici partite. Con la Roma questo vantaggio non è definitivo, è una squadra forte ma in noi c’è la convinzione che possiamo arrivare quarti. Dal punto di vista tecnico possiamo far meglio, abbiamo sbagliato tanti passaggi: tecnicamente non eravamo nella miglior serata. Zapata era un riferimento per Smalling che stava facendo un’ottima gara, con Gomez potevamo renderci più pericolosi. Se ho iniziato a studiare il Valencia? Ho visto la partita contro l’Atletico Madrid. E’ una bella gatta da pelare, sarà una gara sicuramente dura. Il Valencia è tra la squadre che ci auguravamo di incontrare, ma hanno dei grandi valori. Sarà una corrida, soprattutto al Mestalla dove si crea un ambiente pazzesco”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta