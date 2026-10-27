Gasperini: “Si è vista un po’ di fatica, è un merito ancora più grande aver vinto”

27/10/2026 | 23:07:20

Le parole di Gasperini a Dazn: “Indubbiamente questa sera avevamo qualche elemento non in forma, non recuperato al meglio. È chiaro che poi l’avversario, alcuni giocatori loro, soprattutto in attacco, erano più freschi e ci creavano delle difficoltà alcune volte. Quindi il motivo è solo questo. Però anche in mezzo abbiamo giocato ultimamente sempre con gli stessi uomini per novanta minuti ogni volta e si è vista un po’ di fatica. È un merito ancora più grande aver vinto questa partita, un po’ con i cambi e un po’ con la volontà di tutti. Secondo me, soprattutto sull’1-0, abbiamo avuto un ottimo momento anche di gioco e poi dopo anche nel finale”.

foto x roma