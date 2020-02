Gasperini: “Settimana strana, assenti Djimsiti e Toloi. Lecce avversario difficile. Con 6-7 vittorie siamo in Champions”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato ai canali ufficiali dei nerazzurri la sfida di domani contro il Lecce: “È stata una settimana particolare, strana e diversa dalle altre. Speriamo che tutto si possa risolvere, anche se sappiamo bene che sarà una cosa lunga. La squadra comunque si è allenata ed è pronta per giocare nonostante il clima di incertezza. Cerchiamo di tornare al campionato nella normalità come tutti”.

Assenti?

“Djimsiti e Toloi. Per quanto riguarda il secondo, lo sapevamo, mentre speravamo almeno di recuperare il primo”.

Lecce?

“A gennaio si è rinforzato, sarà una partita difficile perché è una squadra che ha bisogno di punti salvezza. Prima del ko di Roma, non dimentichiamoci infatti che il Lecce aveva ottenuto ben tre vittorie consecutive”.

Obiettivi?

“Vietato sbagliare, vale per tutti. Il campionato ha i suoi equilibri, ma ogni partita che vinciamo da qui in avanti può essere più importante del solito. L’obiettivo ovviamente è vincere quelle sei-sette partite che ci permetterebbero di arrivare in Champions”.

Foto: Atalanata sito ufficiale