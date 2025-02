Gasperini: “Servirà un’impresa al ritorno. Ci dobbiamo esporre di più e fare attenzione”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Brugge.

Queste le sue parole: “Servirà un’impresa, devi vincere 2-0 contro una buona squadra. Dovrai esporti molto di più, sennò loro fanno mezzora di possesso palla col portiere. Sarà difficile vincere di 2 gol, quella di stasera va analizzata. Inizio male, ma poi siamo cresciuti. Non si può essere sempre al meglio e ci sono anche gli avversari, ma nel secondo tempo le occasioni clamorose sono state nostre e alla fine abbiamo perso”.

Posch in difficoltà: come mai? “E’ arrivato da una settimana, buttato dentro per necessità. E’ stato molto positivo a Verona, oggi in difficoltà in avvio come tutti gli altri. Abbiamo 2 giocatori fuori e li recupereremo”.

Come pensi di trasformare la delusione in rabbia costruttiva? “E’ la partita meno difficile da preparare il ritorno, ma in mezzo abbiamo il Cagliari e faremo la conta di chi c’è. La partita l’abbiamo fatta, non è mai facile giocare in trasferta con questo piglio e faremo il massimo”.

Foto: X Atalanta