Gasperini: “Serata stupenda. Malen ci ha fatto fare un salto in avanti. Il filotto è arrivato nel momento giusto”

24/05/2026 | 23:40:39

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la conquista della Champions League.

Le sue parole: “E’ stata una bellissima serata, difficile perché il Verona giustamente ha fatto la partita che ha fatto ultimamente sempre. Abbiamo faticato dopo la superiorità numerica, forse la fretta ci ha portato a giocare non bene. C’era sempre il rischio che magari una palla inattiva potesse portare al gol”.

Ha conquistato il popolo giallorosso, che l’ha sostenuta anche nei momenti difficili. “Ho trovato da subito un gruppo che ha messo grande applicazione, c’era la volontà di tutti di fare una stagione di livello. Siamo partiti molto bene, abbiamo conquistato la critica e la credibilità nei nostri tifosi. E’ stata un’annata difficile per altri aspetti, ma non per il rapporto con i giocatori e con il pubblico e alla fine è stata la locomotiva”.

Lei, senza che la dirigenza glielo chiedesse, ha fissato un obiettivo molto ambizioso: come mai? “Perché vedevo come lavoravano i ragazzi. All’andata abbiamo perso molti scontri diretti, ma nel ritorno abbiamo avuto la sensazione che eravamo cresciuti e che potevamo giocarci le nostre chance. Malen ci ha fatto fare un salto in avanti, ma abbiamo perso tanti giocatori e chi ha giocato ha sempre dato il massimo. Aspettavamo di fare il filotto, che è quello che fanno le grandi squadre: l’abbiamo fatto nel momento giusto”.

Foto: sito Roma