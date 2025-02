Gasperini senza freni: “Il VAR ha peggiorato enormemente il calcio”

Qui di seguito le parole riportante dall’ANSA del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini nei confronti della tecnologia VAR.

“Il Var non ha valorizzato il gioco del calcio, l’ha peggiorato enormemente”. Così Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sport Mediaset, alla vigilia del quarto di Coppa Italia col Bologna: “Sono assolutamente in difficoltà col Var, che ha modificato completamente il gioco. Chi è nell’ambiente da tanti anni non vi si riconosce”, rimarca l’allenatore dell’Atalanta, che sabato scorso aveva lamentato l’annullamento del gol di Bellanova e il mancato rigore per un tocco di mano di Coco su una palla di Djimsiti. C’è tanta confusione su contrasti e falli di mano. Alcuni casi eclatanti il Var li scopre – continua il tecnico nerazzurro -, ma ce ne sono troppi che hanno reso questo gioco qualcosa di diverso anche nello spirito, nei movimenti e nello sviluppo. Ha creato tanta confusione anche nei tifosi, perché le polemiche adesso sono triplicate – chiude Gasperini -. Non c’è certezza di regolamento, può essere tutto e il contrario di tutto. Come strumento è diventato troppo poco utile”.

Foto: X Atalanta