Gasperini: “Se questa è la squadra più forte che ho allenato? Non posso fare paragoni. Mercato? A gennaio si farà il possibile”

07/11/2026 | 23:38:00

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Se questa è la squadra più forte che ho allenato? Mah, io sono stato sfortunato. Questa è una squadra forte, diversa… non posso fare paragoni. Credo che quest’anno ci sono tante componenti positivi che ci permettono di lievitare nelle prestazioni, anche a livello di singoli. Il nostro obiettivo è soltanto di migliorarci. Se miglioreremo la rosa agendo sul mercato? Non lo so, io ora penso al campionato. Sono preoccupato di recuperare i nostri giocatori, dato che è evidente che non siamo molto coperti in attacco. A gennaio si farà quel che sarà possibile, per ora non ne abbiamo parlato”.

Foto: X Roma