Gasperini: “Se lotti per lo scudetto e arrivi secondo magari sei il primo dei perdenti. Non è il nostro caso”

Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato in conferenza stampa anche in riferimento alle parole di Conte di ieri sera. Ecco quanto dichiarato: “In questo momento siamo al secondo posto, sarebbe un grandissimo risultato per noi. Per chi lotta per lo Scudetto magari è essere il primo dei perdenti ma noi non siamo mai arrivati secondi e per questo sarebbe bello. Ci proveremo in tutti i modi, sarebbe un grande successo”.

FOTO: Twitter ufficiale Atalanta