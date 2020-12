Gasperini: “Se andiamo a giocare per il pareggio torneremo a casa”

L’Atalanta alla Cruyff Arena si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ai bergamaschi basterebbe anche un pareggio per qualificarsi contro l’Ajax.

A parlare in conferenza stampa il tecnico, Giampiero Gasperini. Queste le sue parole: “Sono rimasti fuori Miranchuk e Pasalic, abbiamo recuperato tutti. Domani è una partita decisiva per andare avanti in Champions, ma abbiamo già un piede in Europa League. Da giovedì possiamo programmare la stagione in campionato. L’Atalanta è in una situazione ottima, dobbiamo pensare a questo tipo di gara. Poi ci sarà il tempo per ripartire in campionato e fare una stagione importante”.

Sul tipo di gara: “Due risultati sono un piccolo vantaggio, ma non possiamo soltanto difendere. Dovremo avere la capacità di riproporci e di segnare. Per superare il turno dobbiamo fare gol, fare 0-0 in Champions è davvero difficile e se andremo a giocare per lo 0-0 torneremo a casa. La qualità offensiva è molto alta. Dobbiamo avere molta attenzione in fase difensiva, ma la qualificazione passa dal nostro saperci riproporre. Se solo subiamo le loro iniziative diventa difficile superare il turno”.

Sull’Ajax: ” Loro attaccano sempre, come all’andata. C’è stato un rigore decisivo, abbiamo rincorso il risultato. Anche in una situazione di difficoltà siamo riusciti a recuperare una gara, contiamo di riproporci anche domani”.

Foto: Twitter uff. Atalanta