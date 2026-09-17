Gasperini: “Scudetto? Non è questo il modo di alzare l’asticella. Non vedo difetti nella Roma”

17/09/2026 | 15:01:10

Gasperini ha parlato a Sky Sport: “Me lo auguravo un inizio così, più che aspettarmelo. D’altronde avevamo la convinzione di avere alle spalle un buon rodaggio, e una squadra che partiva avvantaggiata rispetto all’inizio della scorsa stagione: siamo insieme da più tempo, ci conosciamo meglio, tante cose le abbiamo già assimilate. Non è questo il modo di alzare l’asticella. L’asticella non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili: si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta. Fatico a trovare difetti a questa squadra”