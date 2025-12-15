Gasperini: “Scudetto? No, ci sono squadre più attrezzate. Se firmerei per il quarto posto? Sarei contentissimo”

15/12/2025 | 23:39:31

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Como.

Queste le sue parole: “Dall’inizio siamo solidi, riusciamo a perdere ma di misura spesso. Una nostra caratteristica e forza. Da un po’ di settimane creiamo parecchie opportunità, molto di più del Como e il risultato sarebbe potuto essere più largo e netto. Ci manca il tiro, ma la squadra ha prodotto tanto e fatto una buona partita”.

Firmerebbe per il quarto posto? “Io non firmo mai, però sarei contentissimo. Poi al meglio e al peggio non c’è limite, però più che il risultato finale mi interessa che si facciano questo tipo di gare. Il pubblico ha una passione incredibile, lo avvertiamo quando vinci e giochi bene, c’è entusiasmo in più. In casa ci mancava. I risultati poi arrivano, ma questo deve essere il nostro obiettivo”.

La Roma da Scudetto? “No, ci sono squadre più attrezzate. Questi ragazzi danno l’anima. E non è detto che con giocatori teoricamente più forti poi avrebbero lo stesso spirito, partecipazione e disponibilità. In questo momento siamo una buona squadra, lavoriamo per diventare più forti, ma contro di noi non è facile per nessuno. Giochiamo con questo spirito”.

