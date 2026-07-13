Gasperini: “Scudetto? L’Inter è la favorita. Milan e Juve possono migliorarsi”

13/07/2026 | 12:30:23

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Radio anch’Io lo Sport.

Le sue parole: “A luglio tutte vogliono rinforzarsi e correre per lo scudetto. Bisogna vedere cosa succede sul mercato. L’Inter è la favorita, poi ci sono 5 o 6 squadre che vogliono far bene. Juventus e Milan hanno potenzialità per migliorarsi, noi dobbiamo proseguire il nostro percorso e stabilizzarci in alto per restare dentro la Champions il più possibile, che è quella che ti garantisce la possibilità di rinforzarti a livello economico. Se riusciamo a restare su negli anni allora si può puntare allo scudetto. Il finale dello scorso anno ci ha lasciato tanto entusiasmo e vogliamo riproporci tutti insieme”.

Foto: X Roma