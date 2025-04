Gasperini: “Scontro diretto fondamentale. Non possiamo permetterci di fallirlo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Quando perdi il morale non è mai a mille, ma quando si avvicina il nuovo scontro recuperi energie e non pensi più a quello che è successo e non doveva succedere. Sappiamo di dover fare una partita forte, non solo nella prestazione ma anche nel risultato. Dobbiamo vincere alcune partite e quello di oggi può essere già uno scontro fondamentale”.

Ti aspetti un Bologna alto?

“Il Bologna ha una sua identità ben precisa, che l’ha riportata in alto in classifica. Le squadre non si snaturano da un momento all’altro, non possono cambiare in una settimana sulla base di un risultato positivo o negativo”.

In casa serve una vittoria?

“Indubbiamente se fossimo capaci di vincere le partite in casa che abbiamo difficilmente sbaglieremo l’obiettivo, da gennaio non riusciamo a vincere ma abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Da oggi però dobbiamo cercare di dare una svolta”.

