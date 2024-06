Gasperini: “Scalvini? Spero non sia il crociato. Rinnovo? Ho già un contratto. Il Real Madrid? Sarà un dolce pensiero fino ad agosto”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Non è la priorità: ho un contratto e un legame molto forte. Abbiamo vissuto giornate incredibili, adesso ci prenderemo qualche giorno di vacanza. E’ stato durissimo, anche se con i risultati la fatica non l’abbiamo sentita. Tra qualche giorno, inizieremo a pensare alla prossima stagione e ci ripresenteremo con una partita il 14 agosto. Real? Scherzavo, come col Liverpool. Quando dico queste cose le dico per scherzo e poi capitano”.

Come se l’aspetta contro il Real? “Ieri sera, quando è maturato il risultato, guardavo già un po’ il Real Madrid. Sicuramente ci penseremo tanto, sarà un dolce pensiero fino al 14 agosto”.

Quali sono le cose che non tollererai ad inizio ritiro? “Non essere grassi. Possono giocare tutti a calcio, tranne quelli grassi. Non avranno tempo, tra Europei e altro. Riprenderemo il 10 luglio, chi continuerà con la Nazionale avrà a prescindere 20 giorni di vacanza strameritati. Ci saranno arrivi in tempi diversi, dovremo adattarci e siamo temprati. Avremo tanta voglia di ricominciare”.

Con che caratteristiche si può migliorare l’Atalanta? “E’ tutto migliorabile, anche il Real Madrid se mette Mbappé può migliorare. Poi bisogna far stare bene insieme i giocatori. Vogliamo migliorare la squadra, che avrà occhi ancora più attenti degli avversari e questo ci dovrà portare a migliorarci”.

Notizie su Scalvini? “Stiamo aspettando, è andato a fare la risonanza e tra un paio d’ore avremo notizie più certe. La dinamica non è bella, ma spero che non sia il crociato. Lo rimetteremo a posto e diventerà più forte di prima”.

Foto: twitetr Atalanta