Gasperini: “Sarà una partita molto difficile, non abbiamo le risorse che hanno altre squadre”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Atalanta:

“Sarà una partita molto difficile, incontriamo una squadra di grandissimo valore. Stanno facendo delle cose straordinarie. In questo momento è un grandissimo traguardo per noi essere riusciti a giocare la Champions, sarà comunque un’opportunità, ma vorremmo fare una buona prestazione. Ci sono i presupposti.

È chiaro che rispetto alla partita di Bergamo dovremmo essere più bravi, non dobbiamo fare gli errori che hanno determinato un risultato così ampio e netto. Conosciamo il loro valore, abbiamo la fiducia di poter regalare meno situazioni evidenti come nel match d’andata. Dovremo essere bravi sotto questo aspetto”.

Domani festeggia 200 panchine: è il momento più alto della sua carriera con l’Atalanta?

“Per fortuna in questi anni le amarezze sono state pochissime, è stato un crescendo. Spero ci sia un momento ancor più alto. Non è mai semplice ripetersi, soprattutto per una società che non ha le grandi risorse come altre squadre che sono stabilmente in Champions. Non dobbiamo sbagliare mai, anche perché significa retrocedere tanto nel ranking. Non è facile, ma è molto entusiasmante”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta