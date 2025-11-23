Gasperini: “Sarà una gara sicuramente combattuta. Baldanzi in attacco? In queste settimane è stato molto bravo in quel ruolo”

23/11/2025 | 14:50:32

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio del match con la Cremonese. Queste le sue parole:

“Come tutte le partite del campionato di Serie A, è una partita difficile. Giochiamo contro una squadra che ha entusiasmo e valori, che ha già fatto vedere. Sarà una gara sicuramente combattuta. Le due sconfitte? Sono state due partite diverse, contro il Torino abbiamo avuto delle difficoltà mentre con l’Inter abbiamo giocato molto bene. Dopo la sosta è sempre un’incognita per tutte le squadre, soprattutto quelle che hanno tanti giocatori via. Adesso dobbiamo rimettere la testa al campionato velocemente. Baldanzi? In queste settimane è stato molto bravo in quel ruolo, vediamo nei 90 minuti quali saranno le soluzioni migliori”.

Foto: Instagram Roma