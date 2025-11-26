Gasperini: “Sarà una gara aperta con due squadre che vorranno fare gol. Dybala e Bailey? Sono guariti”

26/11/2025 | 14:45:04

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Mydtyjlland. Queste le sue parole:

“Il Mydtyjlland? Sono una buona squadra, con qualità in attacco e ottimi giovani. Sarà una gara aperta con due squadre che vorranno fare gol. La crescita delle squadre scandinave? Lavorano bene, hanno fisicità da sempre e ora anche la tecnica. Si sono evoluti bene, lo dimostrano i risultati a livello di club e nazionali. Non c’è disparità tecnica tra noi italiani e loro. Il Midtjylland ha vinto 4 partite, sicuramente è un segnale. Dybala e Bailey? Sono guariti, sono al secondo allenamento con la squadra. Saranno a disposizione se tutto va bene, poi il minutaggio è relativo ma conta che stiano bene”.

Foto: X Roma