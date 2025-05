Gasperini: “Sarà difficile ripetersi, dovrò abbassare l’asticella. Si è creata qualche crepa”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: “Dopo anni credo che sarà molto difficile ripetersi, la Champions penso sia qualcosa di davvero complicato, dovremmo confrontarci proprio su questo. Io credo in questo momento di non essere più capace di rimanere su questo livello: ora bisogna rifondare con umiltà, io ritengo che raggiungere la Champions sia qualcosa di alto. Per una volta in nove anni dovrò abbassare l’asticella, non so se sarà accettato o meno. Forse nell’ultimo anno si è creata qualche crepa, qualche visione diversa, ma tutto è superabile”.

