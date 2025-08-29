Gasperini: “Sancho? Non bisogna pregare nessuno, ma è una possibilità. Ziolkowski lo ha scoperto Massara”

29/08/2025 | 14:02:25

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa: “Ziolkowski lo ha scoperto Massara, mi fido. Si tratta di un profilo richiesto, l’ho visto solo in video. Avra sicuramente a disposizione spazio, vedremo quale sara il suo sviluppo, speriamo sia di alto livello. Ho sempre pensato che la squadra per essere sostenibile deve avere un gruppo omogeneo, solido e di giovani. Magari anche qualcuno in più. Sarebbe un successo che permette alla società di non guardare solo i profili top nel mercato, ma di crearseli in casa. Non so se si spende di meno, ma è una filosofia sostenibile. Ma la base devi averla, sennò non crescono i giovani. Pisa? È chiaro che è la prima di campionato, siamo contenti di aver vinto contro un avversario ostico, difficile, adesso dobbiamo andare a seguito, a cominciare da domani, anche una partita molto insidiosa, come lo sono tutte le campionate in Serie A, però troviamo la squadra, è una piazza che dopo tanti anni ritorna in Serie A, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare, e domani è un’altra bella partita. Non parlo di obiettivi, la base è quella di costruire una squadra competitiva. Sarebbero parole al vento parlare di obiettivi: concentriamoci sulla gara di domani in un ambiente particolare. Ci sarà tempo per parlare del resto. Sancho? Avete scritto di tutto. Non so se ci saranno i margini ma non bisogna pregarlo. È sicuramente una possibilità, ma è anche un’opportunità enorme per loro. Se si ragiona così diventa un vantaggio per tutti, altrimenti no. Se lo capisce ha senso, altrimenti resterà dov’è”.

Foto: Instagram Roma