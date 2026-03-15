Gasperini: “Rosso a Wesley inesistente. Non è la prima volta che il Como beneficia di queste situazioni”

15/03/2026 | 21:02:13

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Como, non senza polemiche.

Queste le sue parole partendo dal rosso a Wesley: “Sono tre situazioni tutte importanti, nelle prime due non siamo riusciti noi. Nella prima probabilmente in difesa c’è stata un po’ di fatica, stiamo recuperando i giocatori ma hanno avuto parecchi acciacchi e, quando gli avversari mettono gente fresca e di valore in attacco, un po’ subiamo. Una situazione in cui dovevamo fare meglio. Quella di Malen è stata un peccato, poteva riportarci in vantaggio. Su Wesley preferisco sorvolare”.

Sul rosso di Wesley: “Fatelo rivedere… Questo non è niente. Ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in 10… Non è la prima volta che il Como ha di queste situazioni, sono situazioni anche molto cercate. Un po’ troppo. Questo è diventato il calcio, lo abbiamo detto tante volte e non è il caso di entrare nel merito da parte nostra, oggi che siamo coinvolti. Ho parlato in altri momenti, oggi non entro nel merito”.

Foto: sito Roma