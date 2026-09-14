Gasperini: “Rosa lunga? Rispetto alle altre della Champions siamo un po’ indietro”

14/09/2026 | 21:13:17

Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Torino: “Avevamo un vestito diverso dalle ultime gare, ma comunque valido. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non siamo stati molto precisi negli ultimi 20 metri ma abbiamo fatto un bel gol. La Champions toglie tante energie. Il rischio più grande è legato agli infortuni, magari giochi a Istanbul in uno stadio così e io che guardo ci metto qualche giorno a recuperare, figuriamoci loro che giocano. La negatività delle coppe è per gli infortuni, che rischi di perdere più partite. Da qui nasce la necessità di avere una rosa più lunga: noi, rispetto alle altre della Champions, siamo rimasti un po’ indietro”.

foto x roma