Gasperini: “Roma un po’ lenta sul mercato. Ora Ryan Friedikin può aiutarci”

18/07/2026 | 14:17:43

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle vicende di mercato. “La Roma lenta a chiudere le operazioni? Probabilmente è così, ma il motore a diesel alla lunga viaggia. Celik era a scadenza, in generale dobbiamo essere più bravi, i tempi del mercato sono a volte più veloci. Ora c’è Ryan Friedkin che può aiutarci ad accelerare. Celik posso solo ringraziarlo, ma sono convinto che ci rinforzeremo e saremo migliori. Ora ci siamo tutti a Trigoria, il periodo di vacanza è stato anche più lento, anche per il Mondiale di mezzo. Pensavo che la Champions fosse determinante per risolvere il problema del Fair Play Finanziario, invece non è così. Vogliamo diventare più forti, davanti a ogni imprevisto bisogna resettare, sfruttando l’entusiasmo di questa piazza. E le possibilità della società che ha difetti ma anche tanti pregi. Sarebbe bello stabilizzarsi nelle zone alte della classifica, l’obiettivo è diventare ancora più forti. Era nelle previsioni che rinnovassero Mancini e Cristante, gli accordi evidentemente era stati raggiunti e ora sono stati siglati. Di Pellegrini me lo auguro, ma sappiamo che ora il giocatore non può allenarsi perché deve recuperare dall’infortunio. Mi auguro intanto che recuperi e che poi raggiunga l’accordo. Il piano è sempre stato quelli, 3-4 colpi di qualità rispetto alla rosa che ha finito il campionato e ai giocatori che sono andati via”.

Foto: X Roma