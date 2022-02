Gasperini ritrova Palomino. Muriel e Miranchuk potrebbero rientrare tra i convocati

Piano piano anche l’Atalanta apre le porte in uscita dell’infermeria. Dopo gli allenamenti in gruppo degli ultimi giorni, Palomino va verso una maglia da titolare per la partita di stasera contro la Sampdoria. Se l’argentino confermerà le sensazioni della vigilia, sarà al centro del reparto accanto a Toloi e Scalvini. In caso contrario, toccherà a De Roon, peraltro diffidato (settimana prossima c’è la Roma). Migliorano le condizioni di Muriel e Miranchuk che, decisamente a sorpresa, potrebbero anche venire convocati da Gasperini. Il tutto con qualche giorno di anticipo rispetto ai tempi di marcia previsti. L’unico dubbio è legato ai precedenti che hanno condizionato il cammino stagionale dei nerazzurri: si pensi al caso Gosens che, rientrando in anticipo ha subito una ricaduta che non gli ha ancora permesso di esordire con l’Inter. In ogni caso, i due al massimo andranno in panchina, pronti a subentrare se ce ne fosse bisogno. La Dea non può permettersi di perderli nuovamente: c’è bisogno di tutta la rosa per andare avanti in Europa e tenere botta in campionato.

Foto: Instagram Atalanta