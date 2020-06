Gasperini risponde al Valencia: “Polemica offensiva. Rispettate tutte le norme di sicurezza”

Gian Piero Gasperini risponde alle accuse del Valencia. Il tecnico dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi così sulle polemiche scaturite in merito alla sua passata positività al Coronavirus: “E’ una polemica veramente molto offensiva, so di aver rispettato tutti i protocolli, sono stato in quarantena come tutti fino a quando non abbiamo ricominciato gli allenamenti. Non abbiamo mai fatto tamponi, con i sierologici ho scoperto di aver preso il virus e ripensando al passato quello è stato il periodo in cui ho avuto malesseri, ma non ho mai avuto febbre o problemi polmonari di nessun tipo. Quando sono partito da Bergamo stavo bene, i problemi li ho avuti dopo. Ripeto, la polemica è offensiva e brutta”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta