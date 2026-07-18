Gasperini: “Rinnovi? Quello di Pellegrini è un altro che mi auguro”

18/07/2026 | 15:34:13

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha toccato anche il capitolo rinnovi, spegnendo un po’ alcune voci su Lorenzo Pellegrini, che nelle ultime ore era stato accostato alla Juventus.

Le sue parole: “I rinnovi? Sì, erano nelle previsioni. Li avevamo già programmati alla fine della scorsa stagione. Quello di Pellegrini è un altro rinnovo che mi auguro, ma sappiamo che ancora deve recuperare dall’infortunio e i tempi quindi sono più lunghi. Mi auguro che recuperi preso e poi possa firmare quanto prima”.

Foto: Instagram Roma