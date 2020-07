Gasperini: “Rimpiango il girone d’andata”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata con l’Hellas Verona: “Sul 2-1 ad un minuto dal termine la partita era vinta, ma globalmente c’è il rimpianto per il girone di andata. C’è stato un periodo pesante che ci ha permesso di girare a 35 punti. Vista la stagione qualche punto in più avrebbe fatto comodo ma non per lo scudetto, ma per coltivare qualche emozione in più”.

Foto: Gasperini Atalanta Twitter