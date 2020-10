Gasperini: “Rimontare due gol all’Ajax è stato straordinario. Testa alla Champions, ma anche contro la Samp abbiamo fatto bene”

Dopo il 2-2 contro l’Ajax, Gian Piero Gasperini è intervenuto a Sky Sport per analizzare la partita: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, purtroppo però ci è mancato sempre l’ultimo passaggio. In difesa abbiamo commesso degli errori, in area bisognerebbe contare fino a due prima di intervenire. Non posso rimproverare tanto ai ragazzi, è stato straordinario rimontare due gol all’Ajax. Nel finale potevamo addirittura vincerla con un po’ di lucidità in più. Abbiamo la testa alla Champions perchè siamo in una fase decisiva, se vinciamo una partita contro Liverpool o Ajax al ritorno, aumentiamo le nostre possibilità. Ma non sono preoccupato per il campionato, anche contro la Samp abbiamo fatto bene, nonsotante il risultato”.

Foto: Twitter Atalanta