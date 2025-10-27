Gasperini ridisegna la Roma: il mercato ora può attendere

27/10/2025 | 18:29:04

Gian Piero Gasperini sta dando un’identità precisa alla Roma, nonostante un avvio di stagione segnato da quattro sconfitte interne e da un cammino ancora incerto in Europa League. La vittoria sul campo del Sassuolo, impreziosita dal gol di Dybala, rappresenta un manifesto tecnico e mentale: la squadra cresce, trova equilibrio e risponde con i fatti. Pur privo di attaccanti o esterni offensivi all’altezza delle sue idee di gioco, Gasperini ha portato la Roma in vetta alla classifica insieme al Napoli, con sei successi nelle prime otto giornate. Un rendimento costruito sulla capacità di adattarsi, di fare di necessità virtù e di mantenere alta la competitività anche nei momenti di emergenza. La Roma di oggi non rispecchia ancora pienamente la filosofia del suo allenatore – sarebbe impossibile, viste le carenze strutturali in rosa – ma intanto accumula punti preziosi e solidità. È una squadra concreta, che preferisce il lavoro quotidiano alle parole, e che affronta ogni difficoltà senza ricorrere agli alibi. In un calcio dove molti allenatori tendono a giustificarsi, Gasperini sceglie di restare concentrato sui fatti. E se il percorso porterà a un ritorno in Champions League, sarà comunque un risultato di grande valore, segno tangibile di un progetto che sta trovando forma e continuità. Va bene cosi, il mercato (per ora) può attendere.

Foto: X Roma