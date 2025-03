Gasperini riceve il premio “Enzo Bearzot”

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha ricevuto il premio “Enzo Bearzot”. Con la presenza del presidente del Coni Malagò, la cerimonia si è svolta nel Salone d’Onore del CONI a Roma. Questa la motivazione: “Fenomeno unico nel nostro Paese per continuità ad alto livello sulla panchina di una singola squadra, Gian Piero Gasperini è da molti anni anche sinonimo di bel gioco e di risultati. Ma la ricerca della vittoria, culminata in un’Europa League che rappresenta il più recente trofeo conquistato da una squadra italiana, non fa mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot e unite ai risultati della sua Atalanta rendono plebiscitaria l’assegnazione a Gasperini del Premio 2025 intitolato al grande ‘Vecio’ del calcio italiano”. Prima di lui a ricevere il riconoscimento sono stati Simone Inzaghi e Spalletti.

Foto: Instagram Atalanta