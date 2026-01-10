Gasperini: “Raspadori? E’ antipatico parlare di giocatori di altri club. Ferguson ha preso una botta”

Gasperini ha parlato a DAZN dopo Roma-Sassuolo, sfogandosi anche sul mercato: “Raspadori? Non entro in questo argomento, veramente. È una cosa abbastanza antipatica, quindi parlo solamente dei miei calciatori che stanno facendo una prestazione dietro l’altra, sempre meglio. È anche una questione di rispetto verso questi giocatori che stanno dando veramente il massimo. Poi, se ci saranno altri giocatori qui alla Roma, allora se ne parlerà. Non va bene parlare di giocatori che giocano in un’altra squadra. Parliamo troppo di giocatori che non ci sono. Bisogna parlare di quelli che ci sono. Io vedo molte società che prendono giocatori di cui non sai niente e poi li presentano, e quando li presentano ti accorgi e dici: questo ha preso tizio o caio. Noi invece andiamo avanti mesi e mesi a parlare di giocatori che non sono della Roma. Nel frattempo giochiamo un campionato, giochiamo la Coppa e giochiamo con questi ragazzi qua, però continuiamo ad alimentare tutte le trasmissioni e tutti i media parlando di giocatori che non sono della Roma. Ferguson?Ha preso una botta, una contusione forte, adesso vedremo domani. Probabilmente è stato sfortunato in questo caso: sono colpi sicuramente molto dolorosi, che ti semi-paralizzano e ti impediscono anche di continuare”.

