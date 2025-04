Gasperini: “Queste sono vittorie che valgono doppio. Retegui? La sua migliore prestazione. Kolasinac nulla di grave”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna.

Queste le sue parole: “Quando vinci sorridi, soprattutto quando vinci partite di questo calibro che valgono doppio per la classifica. Siamo soddisfatti, dopo gare nelle quali abbiamo raccolto meno di quanto seminato ma nel calcio ci sono anche questi momenti. Quando fai gol dopo un minuto puoi impostare anche una partita diversa. Il gol di Pasalic molto bello ci ha dato un’ulteriore vantaggio. Faccio fatica a giudicare negative le ultime partite perse, ma questa squadra non è mai mancata sul profilo della prestazione, oggi siamo stati più concreti mentre nelle altre partite non siamo stati fortunati”.

L’Atalanta oggi l’ha vinta sul piano fisico?

“Questa è una caratteristica dell’Atalanta da sempre, andando in vantaggio abbiamo potuto compattarci meglio e in ripartenza abbiamo avuto buone opportunità nelle quali potevamo essere più precisi”.

Cosa direbbe a Retegui che non ha gradito il cambio?

“Che ha giocato tutte le partite, forse ne ha saltata una per infortunio, con le cinque sostituzioni ci devono essere dei cambi. Normale che gli attaccanti sono quelli che vengono cambiati di più. Questa è una statistiche che dovreste considerare di più. La prestazione di Retegui è stata la migliore in assoluto di quest’anno, per la qualità e l’intensità delle giocate, è stato un riferimento costante della squadra”.

Kolasinac come sta?

“Dobbiamo vedere, ha questa piccola distorsione al ginocchio e dobbiamo valutare di quale entità è. Lui un Highlander, se ci vogliono due settimane lui ce ne mette una, è un infortunio al ginocchio che non sembra particolarmente grave ma lo dovremo valutare nelle prossime settimane”.

Foto: sito Atalanta