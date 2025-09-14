Gasperini: “Queste partite se non le sblocchi subito rischi la beffa. Dybala? Ha sentito tirare ma nulla di grave”

14/09/2025 | 15:14:57

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko interno contro il Torino.

Queste le sue parole: Sotto certi aspetti abbiamo fatto una partita giusta, dove ci mancava velocità, dove ci mancava il ritmo. Non era facile, perché con queste temperature non è facile tenere i ritmi alti. Quando incontri squadre un po’ così bloccate c’è sempre il rischio di picchiare contro il muro, di essere poco pericolosi, poco incisivi, e poi dopo in qualche situazione correre dei rischi. Però quando ti prendi l’onere di fare la partita devi mettere in conto anche questo. C’è mancato un po’ di velocità, un po’ di spunti, questo sì, ma era abbastanza giustificabile. Il resto, la squadra, il campo l’ha tenuto abbastanza bene. Queste sono partite equilibrate, non devi mai andare sotto perché poi vengono un po’ meno le energie, viene un po’ meno la fiducia, perché i ragazzi l’hanno avuta fino alla fine. Hanno giocato con grande generosità tutti, però queste sono partite che viaggiano sul filo, dove l’episodio ti cambia completamente la gara”.

Dovbyk? Ha pensato di metterlo in campo?

“Adesso avremo una settimana di tempo. Quando entri, voglio vederti concentrato. Voglio vedere un allenamento molto attivo, dinamico e convinto. Poi lo ripresenteremo. Può giocare con Ferguson. Se c’è un’assenza, o qualcuno che oggi non è al massimo, ci può stare anche quella soluzione. Non è la soluzione ideale, ma può andare”.

La sconfitta può influire nella preparazione del derby?

“Perdere non fa mai piacere, tanto meno in partite come questa. Il derby è una partita a sé. Abbiamo una settimana di tempo per prepararla e arrivare nelle migliori condizioni. Tutti i giocatori saranno a disposizione. Adesso vedremo come andranno le cose, ma ho una settimana insieme alla squadra per cercare di preparare al meglio questa partita”.

Dybala? “Ha sentito tirare, ma non credo sia nulla di grave”.

