Gasperini: “Questa squadra va rinforzata, non è solo una questione economica ma di dove e chi comprare”

05/04/2026 | 23:32:46

Gasperini ha parlato in conferenza stampa: “Le valutazioni le faccio con la società, non pubblicamente. Non credo che questa squadra vada ricostruita, ma va rinforzata. Ha una base evidente, in questo momento paghiamo delle emergenze ripetute che ci hanno messo in difficoltà in tutti i reparti. Non penso che stia facendo meno delle sue possibilità. Dispiace perdere così a Milano, ma abbiamo perso con una squadra forte. Abbiamo sempre fatto il nostro dovere, pensare di buttare per aria questo gruppo per me è una follia. Va rinforzato questo gruppo nei modi giusti. Bisogna migliorarlo e non abbatterlo. Non è solo una questione economica perché la Roma quest’anno ha speso molto, mai capitato di lavorare in una società che spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica, ma di dove e chi andare a prendere per migliorare questa squadra. Ma è prematuro parlarne adesso, ci sarà tempo e vedremo. Di positivo posso vedere il primo tempo che ha determinato un po’ di scoramento finendolo in svantaggio. Ho visto un’ottima Roma che ha pareggiato e ha giocato. Il gol di Calhanoglu e il terzo ha creato scoramento. Poi per la prima volta c’è stato un crollo morale. Ci sta di perdere con l’Inter a Milano, non con queste dimensioni. Cercheremo di reagire nelle prossime gare, gruppo sano e molto positivo”.

foto x roma