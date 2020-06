Gasperini: “Questa squadra ha sempre meno bisogno dell’allenatore”

Intervistato da SKY Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato la vittoria contro la Lazio, vista dalla tribuna causa squalifica: “Questa squadra ha sempre meno bisogno dell’allenatore, sa benissimo cosa fare, come muoversi, abbiamo sbagliato qualcosina dopo un inizio difficile. C’è una maturità, una sicurezza. La squadra non si smonta mai, nonostante alcuni presupposti per partite di grande difficoltà”.

Foto: sito ufficiale Atalanta BC