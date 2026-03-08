Gasperini: “Questa sconfitta non ci ridimensiona. C’era un evidente tocco di mano di Malinovskyi”

08/03/2026 | 20:41:08

Gasperini ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Genoa: “Loro hanno impostato la partita così ed era molto difficile giocarla, perché c’è stata molta aggressività. Noi però, devo dire, abbiamo risposto bene e non siamo mai stati sotto nella partita. Poi il rigore è stato un episodio. Probabilmente abbiamo creato più di loro, mentre loro hanno avuto quel tiro nel finale con Malinovskyi. Per il resto è stata una partita difficile e poco giocata, proprio perché era complicato trovare spazio: c’era grande aggressività, molti raddoppi, tanti uomini addosso e molti lanci lunghi. Però non siamo stati sotto per niente. Non è un momento molto positivo anche per tante piccole situazioni, perché nei rimpalli e negli episodi non siamo stati fortunati. Ma questa partita non ci ridimensiona. Venturino? Non era una partita che poteva esaltare le sue caratteristiche. Questa sera si giocava molto sulle palle alte e sulla fisicità. Però lui ci darà una mano e anche stasera non ha demeritato. È chiaro che, per come si stava mettendo la partita, avevamo bisogno di altre caratteristiche. Ripeto, non era una gara fortunata, ma reggeremo forte. Fallo di mano di Malinovskyi? Non è sfuggito a noi. Non so perché il VAR non sia intervenuto, evidentemente l’hanno giudicata diversamente. Però dall’immagine sembra abbastanza netto”.

foto X Roma