Gasperini: “Quanti giocatori mancano? Guardate chi è andato via e chi è assente. Basta contare”

26/07/2025 | 22:50:44

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in zona mista al termine della sfida vinta dai giallorossi per 1-0 sul Kaiserslautern grazie alla rete di Evan Ferguson e si è soffermato a parlare anche di mercato: “Wesley sbarca domani ma poi riparte, quindi passerà del tempo…”.

Sui giocatori che mancano: “Non lo so, ditelo voi stavolta (ride, ndr). Io faccio la conta da maggio, da quando è finita la stagione e si fa in fretta”.

Infine: “Questo non è un alibi, questa è la fotografia. E noi non possiamo essere ipocriti. In questo momento basta prendere chi è andato via e chi è assente… L’aritmetica non è un’opinione, basta contare (ride, ndr). Gli allenatori vogliono sempre le cose fatte, perché sennò la preparazione che la facciamo a fare se mezza squadra va via? Questo riguarda tutti, ma di fatto è così. Io spero che quello che abbiamo nella testa si possa realizzare. So che ci vuole più di un mese, ma non so quanto perché i tempi del mercato non sono mai quelli degli allenatori. Sarebbe bello realizzare quello che io e la società abbiamo nella testa”.

Foto; Instagram Roma