Gasperini: “Quando fai queste prestazioni hai la carogna dentro per ripartire”

Le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la bruciante sconfitta casalinga per 2-3 contro il Napoli.

“Poca attenzione? Questo tipo di errore contro queste squadre lo paghi, l’Atalanta ha fatto un’ottima gara, a tratti è stata straordinaria, ci dà fastidio, ma da questo tipo di partite esci più forte. Contro la Juventus abbiamo raccolto un punto., ma abbiamo fatto una partita superiore alla loro , oggi è ancora molto fresca, ci sta ancora meno che con la Juventus, ma il calcio è questo e bisogna accettarlo. Adesso il periodo che è girata così, ma riparti e pensi alla prossima. Mercato? Tolto Cuadrado non abbiamo infortunati. Il resto ci sono tutti, c’era Kolasinac squalificato, per Kossounou mi dispiace moltissimo. Similitudini con la gara contro il Real? Queste sono squadre di altissimo livello, sia come squadre che come giocatori. A noi rimane comunque la consapevolezza di avergli creato problemi, probabilmente anche quel poco di differenza che non ti permette di essere più in alto. Ma dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo, è la squadra che ha fatto tantissimi punti in modo impensato. Va bene, sono dispiaciuto per i ragazzi, ma quando fai queste prestazioni ha la carogna dentro per ripartire”.

Foto: X Atalanta