Gasperini: “Qualcuno non aveva le giuste energie dopo la Champions. Vittoria molto sofferta”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così il successo di misura sulla Salernitana ai microfoni di SkySport:

Su Ribery

“Intimiditi da lui? No, ma è un gran bel giocatore e non lo scopro io. Lo ha dimostrato a Firenze e anche stasera così come tutta la Salernitana, ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto nel primo tempo. E’ bello vederlo giocare e nonostante l’età avanzata fa bene a continuare se lo regge la condizione fisica”.

Sui cambi

“Qualcuno stasera non aveva le giuste energie dopo la Champions, ma la squadra è stata brava a vincere una partita di grande sofferenza”.

Si può migliorare dopo le gare europee?

“Dobbiamo farlo, altrimenti tutto diventa più difficile. Questa squadra ha molta testa, anche se a volte possono mancare le gambe devo dire che la testa funziona sempre molto bene. Non è facile giocare con questa continuità, tra tre giorni si va di nuovo in campo e stanotte rientreremo molto tardi, ma ci adattiamo”.

