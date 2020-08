Gasperini: “Psg? Che adrenalina! Noi come la Nazionale”

Quella di domani contro il Psg, a Lisbona, sarà una gara storica per l’Atalanta. Ne è consapevole Gasperini, che presenta così la sfida ai microfoni di Sky Sport: “Man mano che si avvicina la partita c’è sempre maggior adrenalina, ci portiamo dentro grandi emozioni. Il Psg? Una grandissima squadra, in Francia domina da anni. La partita sarà complicata, ma abbiamo la fiducia di poter far bene”. Un pensiero poi alle “grandi assenti” italiane: “Dispiace per la Juve, aveva grandi chance. Il Napoli ha fatto bene ma col Barcellona non era facile”. E ora che in Champions è rimasta solo l’Atalanta, tutta Italia farà il tifo per la Dea: “Siamo un po’ come la Nazionale, speriamo di fare bene”.

Fonte: twitter ufficiale Atalanta