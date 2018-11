Gasperini: “Proseguiamo sulla strada segnata contro l’Inter. Vogliamo allungare la nostra striscia positiva”

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato della partita di domani in casa dell’Empoli: “Fuori casa abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni, ma le trasferte sono sempre insidiose e anche questa sarà una gara difficile. Noi però arriviamo con la spinta della vittoria sull’Inter e vorremmo continuare su questa strada”. Sull’Empoli: “L’Empoli ha sempre fatto delle ottime prestazioni e oltre tutto ha avuto finora un calendario difficile. Sono tutte partite equilibrate, non ci sono partite facili e anche questa non farà eccezione. Domani principalmente dovremo essere molto attenti, la speranza è quella di riuscire allungare la nostra striscia positiva”. Sugli assenti: “Sono fuori Barrow e Tumminello, che non ha ancora il braccio a posto. L’unica incertezza di quando si riparte dopo la sosta per le nazionali è che non tutti sono alla pari con gli allenamenti perché ritornano a scaglioni in giorni diversi”. Sulla sosta per le nazionali: “La mia speranza è che quando i miei giocatori vanno in Nazionale poi giochino. De Roon e Freuler hanno fatto due partite, altri nessuna. A ogni ritorno a Zingonia c’è da resettare il lavoro e ripartire. Interrompere continuamente il campionato non è assolutamente piacevole”.

Foto: sito ufficiale Atalanta