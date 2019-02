Gasperini: “Pronti a ripartire, col Toro uno scontro diretto. Contro la Fiorentina in Coppa…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: “Dobbiamo accettare la sconfitta con il Milan, dopo averla rivista bene: gli episodi hanno pesato. Secondo me è il 2-1 di Calhanoglu ad averci un po’ tagliato le gambe, facendoci vedere le cose troppo difficili: nel secondo tempo comunque abbiamo continuato a spingere. Ripartiamo dal Torino, poi mercoledì penseremo alla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il Torino si gioca le sue carte, viene da un ottimo risultato a Napoli. Se noi vinciamo per loro diventa molto complicato, loro vincendo possono raggiungerci. Assomiglia un po’ a una gara a eliminazione: non mi aspetto un bunker davanti alla porta, ciascuna contendente si avvarrà delle proprie qualità per vincere. Non è giusto dire che non pensiamo alla Fiorentina, perché le semifinali sono in due tappe. In campionato si ha più tempo per rimediare a un eventuale passo falso, ma per me domani è uno scontro importante. Possiamo scavare un solco con una diretta concorrente. Abbiamo qualche alternativa in più in difesa, vedi Djimsiti che giocherà sicuramente perché in Coppa Italia è squalificato come Freuler: per il resto, la formazione sarà per giocare la partita al meglio”.

Foto: Atalanta Twitter