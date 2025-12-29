Gasperini: “Primo tempo di altissimo livello. Ferguson sta migliorando. Sarà emozionante tornare a Bergamo”

29/12/2025 | 23:22:11

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 3-1 contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Siamo partiti bene, avvantaggiati sicuramente dal gol, però la squadra ha giocato su buoni ritmi, con buone geometrie, primo tempo di altissimo livello. Si è approcciata sempre molto pericolosamente in attacco. Forse nel secondo tempo potevamo tenere meglio la partita, visto lo stadio pieno che avevamo. Potevamo ancora cercare di fare delle giocate migliori, la partita è un po’ scaduta. Però merito a questi ragazzi, perché il Genoa è una squadra difficile che di recente ha fatto prestazioni notevoli contro l’Inter e contro l’Atalanta, addirittura in dieci. Aver fatto questa partita contro di loro è un bel segnale.”

Sulla coppia di trequartisti che ha scelto, con Dybala rimasto a sinistra anche dopo l’ingresso di El Shaarawy. È stata una chiave del primo tempo? “Non ci sono posizioni preferite. Lui sa giocare, ha giocato per 70 minuti a sinistra, ha giocato così a Pisa, ha giocato da attaccante centrale, ha giocato da attaccante a destra. Dybala è un giocatore che trovi sempre, che perde pochissimi palloni, che ha delle giocate geniali sempre. Aumenta e migliora il gioco d’attacco in modo esponenziale. Purtroppo non sempre è disponibile, ha giocato più partite di 90 minuti. C’è stato un momento che io magari lo toglievo negli ultimi 5-6 o 10 minuti, quasi per scrupolo. Ma lui, quando sta bene come stasera, può giocare tranquillamente 90 minuti e anche di più.”

Sul centravanti e le parole della vigilia su Ferguson. Doveva dare segnali sotto il punto di vista caratteriale, dell’atteggiamento e dell’intensità. La prestazione di stasera l’ha soddisfatta? Può essere il titolare della Roma? “È sulla strada giusta. Essendo un ragazzo giovane, ha tantissimi margini, ma veramente tanti, per poter essere determinante. Soprattutto per essere un centravanti importante. Parliamo della Roma, la Roma deve essere una squadra importante, ha avuto centravanti importantissimi. Qui se li ricordano tutti bene. Lui ha il vantaggio di essere molto giovane e quindi deve ambire, avere la voglia, la determinazione di sapere dov’è e chi l’ha preceduto. Per cercare di raggiungerli, almeno sul piano motivazionale, deve essere molto forte.” Come sta Soulé? E sulla serata del ritorno a casa di De Rossi. Tra sei giorni tocca a lei, perché è cittadino onorario di Bergamo e il 3 gennaio c’è Atalanta-Roma. Che settimana sarà? “Certo che ci ho pensato quando è uscito il calendario. Sarà per me emozionante di sicuro. Però sono anche contento di arrivarci con una Roma in questa posizione di classifica, che sta facendo un ottimo percorso. Per me sarà sicuramente una grandissima emozione ritornare in quello stadio, con quella gente, con tanti ragazzi che mi hanno dato qualcosa di straordinario in questi anni. Mi hanno permesso di fare questa carriera e di avere grande felicità.”

