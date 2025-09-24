Gasperini: “Prestazione di alto livello, ma dobbiamo migliorare tutti. Pellegrini ha grandi capacità”

24/09/2025 | 23:24:47

Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria della Roma contro il Nizza, le dichiarazioni a Sky Sport: “E’ difficile tirare in porta contro di noi. Anche questa sera si è visto, ci può stare anche a volte un episodio non così acerbo, diciamo, su una palla che ormai era fuori, questo è normale che poi ridà energia all’avversario, ma devo dire che la prestazione di parecchi giocatori è stata, come sempre, di alto livello. Qualche problema l’abbiamo magari nei finali, soprattutto quando entriamo dalla panchina non sempre con l’energia, la forza giusta necessaria per dare più sicurezza alla squadra. Ci vuole qualcosa di più perché i finali sono dove si decidono le partite e nel calcio di oggi si è costretti a ricorrere sempre a 4-5 cambi per cercare di portare meglio le partite in porto. Questa sera invece abbiamo sofferto parecchio. Pellegrini ha queste qualità tecniche. Ha queste capacità, come ha calciato il calcio d’angolo del gol. Ha recuperato bene dalla partita di domenica, che è stata straordinaria per lui. Anche per il fatto che ha giocato tanto, dopo tanti mesi. Sicuramente ha pagato un po’, perché oggi era sicuramente più in difficoltà”.

FOTO: X Roma